Al 15esimo del primo tempo della gara contro il Venezia, l'Inter ha protestato per un tocco di mano di Haps nell'area della squadra ospite. Ma l'arbitro ha fischiato per una spinta di Dumfries sul giocatore avversario e non ha quindi concesso il calcio di rigore alla squadra nerazzurra ma la punizione al Venezia. Il VAR non interviene in questo caso perché si favorisce la decisione di campo.