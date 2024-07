Tra Inter e Venezia sta nascendo un asse di mercato caldissimo. Tanti i nomi coinvolti: da Oristanio a Filip Stankovic , che potrebbero approdare in laguna, a Tessmann, centrocampista americano che piace ai nerazzurri. Così scrive Tuttosport: "Nel frattempo vanno avanti i discorsi col Venezia. La neo promossa non avrà solo il trequartista Oristanio, ma probabilmente anche il portiere Filip Stankovic (secondogenito di Dejan), reduce dalla buonissima stagione in Serie B con la Sampdoria.

Inter e Venezia stanno parlando per trovare le formule giuste per il trasferimento dei due classe 2002 che giocheranno così insieme nuovamente dopo gli anni nel settore giovanile e l'esperienza di due stagioni in prestito al Volendam in Olanda ('21-23).