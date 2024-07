Se in entrata è il giorno dello sbarco a Milano di Mehdi Taremi, l'Inter in queste ore opera con decisione anche in uscita

Marco Macca Redattore 9 luglio - 17:36

Se in entrata è il giorno dello sbarco a Milano di Mehdi Taremi, pronto a sostenere le visite mediche e mettere poi la firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club, l'Inter in queste ore opera con decisione anche in uscita.