Focus sulla prestazione Christian Eriksen in Inter-Bayer Leverkusen, sul Corriere della Sera in edicola questa mattina: “L’ingresso di Eriksen dà qualità, un assist perfetto e si guadagna un altro rigore revocato. Il Leverkusen ha reparti scollegati. La formazione di Conte è un ventaglio, s’apre e chiude velocemente, le manca solo il colpo per giustiziare l’avversario. L’Inter continua il suo viaggio: la meta è vicina. Tornare a vincere ora si può”.