Christian Eriksen è entrato con grande convinzione durante Inter-Bayer Leverkusen. Il danese ha sfornato assist su assist per i compagni, mandando in porta sia Sanchez che Moses, oltre a conquistare il rigore poi tolto dall’arbitro.

“Un assist telecomandato per Sanchez, mette il piede in copertura come chiede Conte, ci prova anche su punizione. Protesta e si fa ammonire”, il giudizio della Gazzetta dello Sport, che premia l’ex Tottenham con un 6,5 in pagella.