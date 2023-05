L’Inter ha trovato il vento giusto. È arrivato il momento di mettere giù le matite blu…

"Adesso i nerazzurri si sono davvero rimessi in pari. Sarà un maggio di fuoco, nel quale l’Inter si tuffa in una condizione psicofisica che sembra ottimale, come certifica la partita di ieri, vinta in rimonta solo dopo la mezzora della ripresa, in una delle migliori giornate della truppa inzaghiana".

"Se ci andrà l’Inter farà il suo dovere, su questo non c’è dubbio. Ma forse è arrivato il momento di mettere giù le matite blu che hanno sottolineato i tanti errori di questi mesi dei nerazzurri. Arrivati a questo punto, bisogna solo guardare avanti e soprattutto bisogna guardarsi attorno. Sulla volata Champions c’è un vento nuovo ed è quello dell’Inter, la squadra che quando non ha alternative, come nelle sfide a eliminazione diretta delle Coppe, ma anche in partite come quella di ieri, non sbaglia praticamente mai un colpo".