Inter su Veretout? Tiago Pinto: “E’ ancora dentro al nostro progetto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Sampdoria, Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato così del futuro di Jordan Veretout, accostato negli ultimi giorni anche all'Inter: “Adesso non è disponibile, speriamo torni il più presto possibile, per noi è stato un giocatore importante negli ultimi 2-3 anni, speriamo torni prima per aiutarci. È ancora dentro al progetto”.