Inter-Verona, Lukaku ha nel mirino un primato: vuole eguagliare Vieri, Milito e Icardi

Romelu Lukaku è a quota 14 gol in casa in questo campionato - solo tre giocatori dell’Inter hanno messo a segno almeno 15 reti in incontri domestici in una singola stagione di Serie A negli ultimi 45 anni: Christian Vieri (19 nel 2002/03), Diego Milito (17 nel 2011/12) e Mauro Icardi (16 nel 2016/17 e nel 2017/18).