Inter-Verona, i precedenti: nerazzurri imbattuti dal 1992, Conte a caccia di un record

I precedenti tra Inter e Verona in campionato a poche ora dal fischio d'inizio della sfida di San Siro, con calcio d'inizio alle 15

Domenica 25 aprile l’ Inter torna al Meazza dopo le trasferte contro Napoli e Spezia per sfidare l’ Hellas Verona di Juric . Il fischio d’inizio programmato alle 15 darà il via alla 33.a giornata di campionato dei nerazzurri che arrivano alla sfida a quota 76 punti in classifica. 41 i punti del Verona che in 32 giornate ha ottenuto 11 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte con 40 gol fatti e 40 subiti (sesta difesa del campionato).

L’Inter è imbattuta da 19 partite contro il Verona in Serie A (15V, 4N), l'ultimo successo degli scaligeri in Serie A risale al febbraio 1992. All’interno di questa striscia, i nerazzurri hanno realizzato almeno due gol in 17 delle ultime 18 partite: 43 le reti nerazzurre nel parziale. L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le 29 partite interne di campionato contro l'Hellas Verona (18V,11N): potrebbe registrare il suo record di numero di gare totali in casa senza sconfitta contro una singola avversaria in Serie A TIM (zero sconfitte in 29 gare anche contro il Palermo).