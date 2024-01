Inter-Verona verso il sold-out: tutte le info e le indicazioni per i tifosi

Cancelli aperti dalle 10:30, limitazioni per i residenti in provincia di Verona: necessaria la tessera del tifoso

La prima partita del 2024, la prima davanti al pubblico di San Siro: sarà un'Epifania speciale, quella per i tifosi nerazzurri. Sabato 6 gennaio, alle 12:30, l'Inter affronterà al Meazza l'Hellas Verona nell'ultima giornata del girone d'andata.

Sarà, come sempre, uno spettacolo: San Siro viaggia verso il tutto esaurito e le ultime disponibilità di biglietti sono in vendita per regalare l'ennesimo sold-out. La squadra di Inzaghi vuole iniziare al meglio il nuovo anno e attende tutto il solito calore del popolo interista.