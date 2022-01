Inter, verso la Supercoppa: riecco Calhanoglu. Inzaghi con la Juve ha bisogno di…

In casa Inter si avvicina la Supercoppa Italiana contro la Juve dopo la vittoria con la Lazio: la situazione

Mercoledì alle 21 a San Siro c’è in palio il primo trofeo stagionale. L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria contro la Lazio di ieri, affronterà la Juventus di Max Allegri, che ha rimontato la Roma e si è imposta per 4-3 sempre domenica. Così La Gazzetta dello Sport verso la Supercoppa Italiana: “Bastoni e Skriniar dopo D’Ambrosio e Dimarco o addirittura Ranocchia, poco utilizzato ma fondamentale nella serata in cui è cambiata la stagione, contro il Napoli. Ieri nella manovra è mancata la fantasia di Calhanoglu, diventato l’uomo chiave da novembre in poi. Mercoledì in Supercoppa il turco ci sarà, così come Lautaro, bravo – da diffidato – a evitare un giallo che avrebbe avuto un sapore amarissimo. In palio c’è il primo trofeo della stagione: ok le prodezze dei difensori, ma Inzaghi ha bisogno delle sue punte nella caccia al primo titolo in nerazzurro”, si legge.