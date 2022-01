CorSera – L’Inter cerca un vice-Perisic. Villar-Vecino? Scambio possibile. E Bremer…

Ieri si è aperto ufficialmente il mercato invernale e l'Inter ha le idee chiare. Come riportato dal Corriere della Sera, sono due i profili seguiti

Ieri si è aperto ufficialmente il mercato invernale e l'Inter ha le idee chiare. Come riportato dal Corriere della Sera, sono due i profili seguiti: Kostic, valutato circa 10 mln di euro, e Digne, in rotta con l'Everton. "Resta da verificare se gli inglesi apriranno al prestito (al massimo con un diritto di riscatto). Chissà se l'inserimento di Vecino nell'affare potrà essere considerato l'argomento giusto per convincere gli inglesi", aggiunge poi il Corriere della Sera. Vecino potrebbe essere usato anche come pedina di scambio per Villar, considerato come ideale vice-Brozovic nel girone di ritorno.