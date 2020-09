Sport – Vidal, ultimo incontro col Barça e poi Inter. Tutto pronto da giorni

Sport si sbilancia su Vidal, nelle prossime ore sarà chiuso l’accordo per il suo passaggio all’Inter. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo c‘è un incontro programmato oggi con gli agenti del giocatore si chiuderà il rapporto con il Barça. Poi il giocatore sarà libero di firmare il suo contratto con l’Inter.

Operazione nelle fasi finali. Pare che tutto in realtà sia già pronto da settimana scorsa, con il giocatore pronto a prendere un aereo per Milano. Ma non erano ancora state risolte tutte le divergenze e quindi la sua partenza è stata rimanda. “Il giocatore rinuncerebbe a circa 6,5 ​​milioni di euro, corrispondenti all’anno del contratto in sospeso. Per quanto riguarda il Barça si pensa ad una formula simile a quella di Rakitic, l’Inter verserebbe un indennizzo simbolico come cifra fissa e bonus legati al rendimento del giocatore.

(Fonte: sport.es)