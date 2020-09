Sport – Vidal all’Inter è imminente. King Arturo a Milano con la ‘formula Rakitic’?

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, sarebbe ormai imminente il trasferimento all’Inter di Arturo Vidal, prossimo a risolvere il suo contratto con il Barcellona. Le parti stanno risolvendo gli ultimi dettagli per permettere al giocatore di riabbracciare (finalmente) Antonio Conte.

L’accelerata, come vi abbiamo riportato in questi giorni, è arrivata anche grazie al coinvolgimento diretto del club nerazzurro nella trattativa. E, secondo Sport, non è nemmeno escluso che Vidal arrivi a Milano grazie a una formula simile a quella che ha portato Rakitic al Siviglia. Ovvero un minimo indennizzo di parte fissa, più bonus legati a presenze e risultati.

(Fonte: Sport)