GdS – Inter, Vidal con il freno a mano. Ora la prima alternativa ai titolari…

Il focus proposto dalla rosa sul cileno che lavora per raggiungere una forma accettabile

Arturo Vidal, come anticipato in tempi non sospetti da Fcinter1908, sembra destinato a rimanere in nerazzurro. Il centrocampista cileno è però ancora lontano dalla forma migliore. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Inzaghi gli ha regalato in tutto 86’ tra Crotone, Parma e Dinamo Kiev, ma il cileno sembra viaggiare ancora con il freno a mano inserito. Nelle attuali gerarchie di Inzaghi, il cileno è scivolato anche dietro a Vecino (attualmente prima alternativa in mezzo) e a un Gagliardini bloccato dall’infortunio al ginocchio".