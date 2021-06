GdS – Inter, Vidal grana per eccellenza. Come fare a liberarsene?

Il centrocampista cileno ha tradito le attese e il club proverà a liberarsi del suo pesante ingaggio

La Gazzetta dello Sport, attraverso il proprio sito, ha proposto un focus sugli esuberi di casa Inter. In particolare, su Vidal si legge: "La grana per eccellenza porta il nome di Arturo Vidal, l’uomo di Conte che ha tradito le attese (gol contro la Juventus a parte) e che per le casse del club è un peso enorme: l’ingaggio del cileno è di 6,5 milioni di euro. Un’enormità, considerando il ruolo marginale che Vidal ha avuto e, con ogni probabilità, è destinato ad avere. Il 33enne ha ancora un anno di contratto con opzione per un ulteriore stagione. Tradotto: se si impunta nel voler restare, l’Inter può fare poco. È impensabile, a oggi, che qualcuno possa pareggiare la cifra che l’ex Juve percepisce in nerazzurro: come fare a liberarsene?".