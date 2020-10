GdS – Inter, Vidal può far da guida. In un aspetto può aiutare i compagni

Arturo Vidal ha già dimostrato ai tifosi dell’Inter di che pasta è fatto. Il centrocampista cileno tornerà molto utile alla causa nerazzurra. In particolare, secondo la Gazzetta dello Sport, potrà aiutare i compagni a crescere in un aspetto. Quale? E’ presto spiegato: “Se è vero che la nuova filosofia del bel gioco è l’indirizzo che ha scelto di proporre l’allenatore ai suoi giocatori, è altrettanto vero che non certo in tutte le partite si può pensare di costruire 8-10 occasioni da rete. E allora, nelle sfide più bloccate, le chance per azzannare l’avversario e stenderlo devono essere colte, senza rimandare l’appuntamento. In questo senso può far da guida uno come Arturo Vidal, uno abituato a gestire momenti importanti, avendoli vissuti. Ed esperto al punto giusto, tanto da far pensare che con uno come lui al massimo della forma fisica, con ogni probabilità l’Inter non sarebbe calata nel secondo tempo dell’Olimpico”.