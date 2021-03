Vidal, ingaggio alto: futuro lontano dall’Inter? Un mese fa l’opinione più diffusa…

L'ingaggio alto pesa, ecco perché il futuro di Vidal potrebbe essere lontano da Milano

Fin qui è stata la stagione che sperava lui e i tifosi dell'Inter, ma Arturo Vidal ha ancora qualche chance per riscattarsi in questo finale di campionato. Poi si penserà al futuro che è tutt'altro che scontato come sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Il contratto lo tutela: può restare sino a giugno 2022. Certo, lui ha l’occasione per riscattarsi nella prossima stagione. Ma non è da escludere che nei prossimi mesi si profilino soluzioni alternative lontane da Milano. Alle porte c’è una significativa spending review in casa nerazzurra e quei suoi 6 milioni netti di ingaggio, evidentemente, pesano non poco, nonostante i benefici del Decreto Crescita. Occhio, allora, ai possibili sviluppi. E dire che un mese fa l’opinione più diffusa era che toccasse a Christian Eriksen fare le valigie. Ora le parti sono invertite".