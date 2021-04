Sky – L’Inter ad Appiano: da valutare miglioramenti Perisic. Col Napoli c’è Barella

Cominciata la settimana di allenamenti in vista della sfida del San Paolo. Il croato tornerà a disposizione? Di sicuro torna Nicolò

Oggi l'Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina. Nella gara contro il Napoli Conte ritroverà Barella che è rimasto ai box per un turno causa squalifica (somma di ammonizioni). Il centrocampista sarà di nuovo titolare, contro il Cagliari lo aveva sostituito Sensi che ha giocato da titolare (non accadeva da settembre) insieme a Brozovic ed Eriksen.

Da valutare le condizioni di Ivan Perisic.Il croato ha saltato due partite. Si capirà di più nel corso della settimana, se tornerà ad allenarsi a pieno regime. Da valutare anche i progressi di Vidal che per ora però non è favorito da titolare. La difesa, dopo due partite con l'assenza di de Vrij e quella di Bastonidopo, tornerà quella titolare. Il trio lo completa Skriniar. In avanti nessun dubbio sulla coppia titolare: Sanchez torna in panchina, giocano dal primo minuto Lautaro e Lukaku.