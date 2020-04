Inter, come va la quarantena: dal figlio di D’Ambrosio all’urlo di Lukaku

D’Ambrosio ha un personal trainer molto speciale. E’ adorato da tutti gli interisti, una tenerezza infinita. Qualcuno gli ha pure dedicato un filtro speciale su Instagram: suo figlio Leonardo ormai è famosissimo. Lo ha aiutato, a modo suo ovviamente, ad allenarsi. Così no, Danilo non si era mai allenato. Neanche in garage lo aveva mai fatto. Il suo compagno di questa nuova avventura è stato Gagliardini.

Candreva si è fatto aiutare dalla compagna, Allegra e ogni tanto il figlio Raul passava e spassava sulla scena… dell’allenamento. Sanchez ce l’ha messa tutta. Borja Valero ha fatto allenare pure il suo cagnolone.

Lukaku e Lautaro Martinez corrono, corrono su quel tapirulant e capita che anziché video-chiamarsi facciano eco dal balcone di casa: “Ehi, Lautyyyy”, ha urlato il belga appena tornato dall’estero. Il suo compagno di reparto non si è scordato come è fatto. Solo che gli manca tanto, lui e il campo. Come manca a tutta l’Inter. Il club nerazzurro si è messo così a sintetizzare questi infiniti giorni di quarantena e di allenamenti a casa in un video divertente postato sui social.