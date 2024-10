L’Inter prima del derby va a Manchester ed è costretta a tornare il giorno dopo perdendo di fatto due giorni per preparare la partita. Mentre il Milan ha giocato in casa. E prima della Juve, l'Inter ha giocato fuori con lo Young Boys avendo anche qui un giorno in meno, con la Juve che ha giocato in casa. Perché a certi livelli sono i dettagli che fanno la differenza.

Tuttavia questi primi mesi di campionato stanno evidenziando che nell’organico manca almeno un elemento in grado di sparigliare le carte. Un giocatore rapido, veloce e che sappia saltare l’uomo con facilità anche per scardinare le difese avversarie che quando affrontano l’Inter si abbassano e si compattano per ripartire in contropiede. Mancano enormemente dei giocatori così: un esterno da mettere a destra oppure a sinistra manca come l’aria. Anche per far rifiatare Dimarco e Dumfries. E sperare solo nel rientro graduale di Buchanan sarebbe delittuoso.