Sconcerti: “Davanti vincono tutte, ma l’Inter un po’ di più. Inzaghi aveva avversario più duro”

La vittoria dell'Inter è più pesante di quelle delle altre squadre pretendenti allo scudetto. Mario Sconcerti sul CorSera scrive così

"Vincono tutte, ma vincono un po’ di più Inter e Juventus per la difficoltà degli avversari. L’Inter è stata continua in partita anche se meno brillante. Sostituire Calhanoglu con Gagliardini è un’impresa, non per qualità individuale, Gagliardini è giocatore prezioso, ma per differenze tecniche che pesano su tutto il gioco alto della squadra. L’Inter era anche quella che aveva l’avversario più complesso".