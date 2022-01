CdS – Inter-Lazio, ha vinto la più forte: quanti segnali positivi per Inzaghi

I nerazzurri cominciano il 2022 così come avevano terminato il 2021: vincendo. Risposta immediata al Milan

Ottava vittoria consecutiva per l'Inter, che batte 2-1 la Lazio e comincia il 2022 così come aveva terminato il 2021. Vittoria ampiamente meritata, secondo il Corriere dello Sport: "L'Inter ha respinto l'assalto del Milan corsaro a Venezia all’ora di pranzo e poche ore più tardi, centrando l'ottava vittoria di fila, si è ripresa il primo posto in classifica. Lo ha fatto grazie alle reti di due difensori, Bastoni e Skriniar, un segnale importante per Inzaghi che sorride anche quando l'attacco si blocca. Contro la sua ex squadra, l'unica che finora lo ha battuto in campionato, il tecnico di Piacenza ha visto interrompersi l'inviolabilità della sua porta, durata 587', ma ha ritrovato nel 2022 la stessa formazione dello scorso anno ovvero un'Inter capace di mostrare un bel calcio e di creare molto (17 conclusioni contro le 5 della Lazio).