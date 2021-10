Inter, San Siro sold out: riecco cori e sfottò da derby d’Italia. Presenti tanti vip

Si è respirata di nuovo l'atmosfera del pre-lockdown, nonostante lo stadio fosse pieno solo al 75% per il derby d'Italia

Cori, sfottò, vip in tribuna e non solo: riecco il clima da derby d’Italia . Per la prima volta, a San Siro torna l’atmosfera del pre-lockdown con lo stadio pieno al 75% della capienza (il massimo consentito ora). 57mila spettatori sugli spalti, un incasso da circa 5 milioni di euro per l’Inter. Così il Corriere dello Sport ha descritto le sensazioni di ieri allo stadio: “Sold out già decretato da qualche giorno e la sensazione, netta, che se la capienza dello stadio fosse stata quella massima (oltre 74.000 posti) non ci sarebbero stati problemi a vendere altri 17.000 tagliandi. Musica ad alto volume nel pre partita con cori irriverenti da parte della Curva Nord («Come mai la Champions League tu non la vinci mai?») e risposte "piccate" da parte dei molti supporters bianconeri assiepati al terzo anello, ma anche nel resto dell'impianto. In campo invece fair play con abbraccio prima del fischio d'inizio tra Simone Inzaghi e Max Allegri.

Tanti i vip e gli addetti ai lavori richiamati a San Siro da una delle gare di maggior fascino del nostro calcio. In vista delle prossime convocazioni di novembre, per vedere all'opera i suoi 7 campioni d'Europa (Barella, Bastoni, Chiellini, Bonucci, Chiesa, Locatelli e Bernardeschi), ma anche gli altri "azzurrabili" (Dimarco, Sensi e De Sciglio), Roberto Mancini si è... sdoppiato: nel pomeriggio è andato all'Arena Garibaldi per osservare dal vivo Lorenzo Lucca in Pisa-Pordenone e in serata, accompagnato dal suo collaboratore Lombardo si è seduto in tribuna vip al Meazza. Per lui diversi applausi. Assenti i due presidenti, Zhang e Agnelli, le dirigenze erano al completo (Marotta, Antonello, Zanetti e Ausilio da una parte; Arrivabene, Nedved e Cherubini dall'altra), ma lo spettacolo non se lo sono perso neppure l'ex numero uno nerazzurro Moratti e Tronchetti Provera. Tra gli ex calciatori Vieri, accompagnato dalla moglie (l'ex Velina Costanza Caracciolo), Materazzi, Cambiasso, Zenga e Ventola; non sono mancati neppure i rappresentanti degli altri sport, dal campione olimpico di karatè, Luigi Busà e all'ex nuotatore Magnini. Tra i personaggi televisivi invece gli Autogol, il giudice di X Factor, Hell Raton e la conduttrice Chiara Carcano. Oltre naturalmente alla "padrona di casa", il volto di Dazn Diletta Leotta, a bordo campo vestita di giallo con stivali nero. E' stata più fotografata dei calciatori. Difficile da credere? Forse no…”, si legge.