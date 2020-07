Sky – Inter, confronto per cancellare dubbi su mancanza di allineamento con Conte

A Skysport si è tornato a parlare del momento dell’Inter e della riflessione nata dalla parole di Conte dopo il pari con il Verona. Andrea Paventi ha spiegato: «Bisogna fare chiarezza rispetto al futuro. Sono cose che possono succedere quando c’è una visione di grande ambizione da parte del tecnico, che voleva provare a vincere fin da subito e non è andata come sperava. L’Inter è in Champions, ma i risultati altalenanti possono portare a queste situazioni. Poi le valutazioni verranno fatte da una parte e dall’altra e a fine campionato andrà fatta chiarezza per la prossima stagione. Un chiarimento dovrà dissipare qualsiasi dubbio di mancanza di allineamento sulle intenzioni comuni di allenatore e società riguardo al futuro della squadra. E deve essere ambizioso visto gli investimenti fatti».

L’Inter si sta allenando alla Pinetina. Nessuna lesione evidenziata dagli esami fatti su Lukaku che era uscito acciaccato dalla gara del Bentegodi: il calciatore sarà valutato tra oggi e domani. Difficilmente partirà da titolare nella gara contro il Torino. Ma potrà recuperare in fretta per gli impegni successivi.

(Fonte: SS24)