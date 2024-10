"Vittoria che per i nerazzurri è essenziale in tutti sensi: per restare nella scia del Napoli e superare di nuovo la Juve, prossima avversaria a San Siro, ma anche perché scava nell’essenza profonda di una squadra che finisce una partita di campionato senza subire gol per la prima volta dal 30 agosto e ritrova le reti decisive in due trasferte consecutive del suo capitano per la prima volta da gennaio".