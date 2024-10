"Calhanoglu (contrattura all’adduttore della coscia sinistra) e Acerbi (stesso infortunio ma ai flessori) finiscono la gara rispettivamente già al 12’ e al 27’ del primo tempo e considerando che potrebbe restar fuori per un po’, di sicuro Inzaghi si troverà senza due elementi importanti in questo tour de force di partite da qui alla prossima sosta per le nazionali".