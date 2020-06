Inter e Milan, doppia vittoria nello stesso turno di campionato: ecco da quando non accadeva

“Una domenica piena di sorrisi, come non accadeva da troppo tempo. Milano ieri si è risvegliata finalmente soddisfatta dalla giornata calcistica, con Inter e Milan tornate a vincere insieme dopo quasi sette mesi”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla doppia vittoria delle milanesi, situazione che non si vedeva in Serie A dallo scorso 1 dicembre. Allora, l‘Inter liquidò la SPAL 2-1 mentre il Milan vinse 1-0 a Parma. La vittoria nerazzurra a Parma e rossonera a San Siro con la Roma ha interrotto il digiuno di 14 partite senza il doppio successo. “Non succedeva dalla 14a giornata ed è risuccesso 14 partite più tardi. Forse però nel momento migliore. Per l’Inter, che comunque vuole continuare a coltivare il grande sogno più a lungo possibile. E per il Milan, che finalmente ha ritrovato anche una vittoria contro una big del campionato. Successo che fa bene al morale e alla classifica, con l’obiettivo Europa più vivo che mai”, chiosa la Rosea.