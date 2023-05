Darmian a Inter TV: “Tutti ci davano per spacciati ma noi ci abbiamo sempre creduto”

"Non capita tutti gli anni di arrivare in finale di Champions League. Abbiamo passato un girone difficilissimo, tanti ci davano per spacciati ma noi ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo sempre cercato di fare qualcosa in più. Non potevamo farci sfuggire l'occasione. Tutte le partite sono state molto difficili. Non è mai facile giocare contro queste squadre. Abbiamo dimostrato di avere le qualità tecniche e morali per farcela", ha concluso Darmian.