Sky – Inter vuole liberare Nainggolan. Ma l’affare è complicato: il motivo

Il belga non rientra più nel progetto nerazzurro: si cerca la soluzione giusta per liberarlo e lasciarlo a Cagliari

E' Radja Nainggolan uno di quei nomi pesanti a livello di bilancio che l'Inter vuole cedere definitivamente per fare spazio e fa respirare i conti. Come spiega Gianluca Di Marzio, però, un suo trasferimento al Cagliari non è semplicissimo: "I dirigenti del Cagliari hanno incontrato l'Inter per Nainggolan. La società nerazzurra vuole liberare il centrocampista ma senza dare buonuscite: ad oggi, l'affare è complicato perché la società rossoblù non può garantire i 4,5 milioni netti a stagione per il giocatore. La pista comunque rimane pur sempre aperta, anche perché il Cagliari sta studiando l'ipotesi di spalmare l'ingaggio del belga su più anni".