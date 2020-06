Inter, Watzke conferma: “Eccetto l’addio di Hakimi, il Dortmund l’anno prossimo sarà questo”

Achraf Hakimi saluta il Borussia Dortmund ed è pronto ad approdare all’Inter. Il tutto è stato confermato anche da Hans-Joachim Watzke, CEO del club tedesco, che ha ammesso che il marocchino non giocherà più in Germania ai microfoni di Sport1: “E’ finita la fase in cui dovevamo cedere giocatori. Non penso ci saranno altri trasferimenti in estate. Siamo in mezzo ad una situazione inusuale per il prossimo anno. Eccetto Achraf Hakimi, la squadra resterà assieme così: questo aiuta nella crescita”, ha detto.