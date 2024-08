"Sesta vittoria consecutiva dell’Inter inzaghiana contro l’Atalanta di Gasp, tra Serie A e Coppa Italia. Inzaghi ha capito che l’Atalanta va stroncata sul suo stesso terreno, bisogna aggredirla prima che aggredisca. Inzaghi può permettersi la strategia dell’attacco preventivo perché l’Inter abbina qualità e forza, regge molti urti e ha raggiunto una piena consapevolezza di gioco. Sa che cosa fare, come farlo e quando farlo. Detta i tempi e i modi. Doppietta di Marcus Thuram, nuovo capocannoniere del campionato con 4 reti in tre giornate. Superato Retegui, rimasto fermo a quota tre. All’Atalanta va riconosciuta l’attenuante non generica delle assenze", sottolinea Gazzetta.