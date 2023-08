Social / Inter Women, l’addio di Marinelli: “Arrivato il momento di altre occasioni”

Gloria Marinelli lascia l'Inter: una delle calciatrici più rappresentative della formazione femminile nerazzurra ha deciso di proseguire altrove la propria carriera, e con ogni probabilità nella prossima stagione indosserà la maglia dei rivali del Milan. L'attaccante ha voluto salutare il popolo nerazzurro con un lungo e sentito messaggio postato su Instagram: "Dopo aver indossato per 7 anni questi colori, mi ritrovo a scrivere parole che mi toccano profondamente. 7 anni in cui ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita, ho lottato per difendere ed esaltare questa maglia cercando di onorarla al meglio. Gli ultimi due anni non sono stati particolarmente positivi ed ora per me è arrivato il momento di concedermi altre occasioni ed altre possibilità.