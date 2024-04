Proseguono gli appuntamenti editoriali in collaborazione con adesso.it : il racconto dei valori e degli elementi fondanti dell’Official Women's Team Partner del Club oggi esplora la ricchezza della squadra, capace di valorizzare le diverse caratteristiche di ogni individuo che ne fa parte. Per approfondire il tema abbiamo incontrato Lisa Alborghetti , capitano dell’Inter Women, che ci ha raccontato la forza e i valori del gruppo nerazzurro in un’intervista esclusiva.

È molto importante avere una squadra eterogenea ma unita dagli stessi intenti e obiettivi. Riuscire a dare valore alle diverse caratteristiche che una calciatrice può portare in squadra dà forza al gruppo e ci arricchisce, ci dà qualcosa in più su cui lavoriamo e che poi fa la differenza anche in campo. Da capitano credo che saper ascoltare ed essere aperti e accoglienti sia fondamentale per costruire una squadra che non sia solo la somma di 25 teste diverse ma un gruppo unito con delle fondamenta solide e valori condivisi. Mettere al servizio di tutti esperienze e approcci diversi può migliorare la capacità della squadra di adattarsi alle sfide sul campo e di sviluppare strategie vincenti.