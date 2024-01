Inter Women, altra vittoria dopo la Roma: battuto 3-2 il Napoli

Nel primo tempo è il Napoli a crederci di più. Al 7’ le azzurre passano in vantaggio con Del Estal che sfrutta un errore difensivo dell’Inter e serve subito al centro Corelli che da pochi centimetri non sbaglia. Poco dopo il primo squillo interista con Bonfantini che di sinistro calcia sul primo palo, trovando la deviazione di Bacic in calcio d’angolo. Al 22’ Robustellini dalla sinistra affonda e crossa in mezzo per Magull che nel cuore dell'area stoppa di petto e conclude di sinistro. Bacic blocca la sfera. A metà tempo esce Santi per infortunio e al suo posto entra in campo Csiszar. Negli ultimi minuti è il Napoli a sfiorare tre volte il vantaggio. Prima con Del Estal che anticipa Cetinja e ad un passo dal saltarla viene recuperata dallo stesso portiere. Nell’ultimo minuto di recupero il portiere nerazzurro effettua due grandissime parate consecutive. Prima sulla punizione di Chmielinski e poi sulla conclusione a botta sicura della solita Del Estal.