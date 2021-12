Inter Women, Bonetti: “Contenta del gol, meno della prestazione. Vogliamo stare…”

Intervenuta ai microfoni dei giornalisti dopo Inter-Sassuolo 2-2, Tatiana Bonetti ha analizzato così quanto accaduto in campo

"Sono molto contenta del gol, meno della prestazione della squadra. Secondo me dovevamo gestire meglio il risultato. Sull'1-0 dovevamo stare calme e continuare a giocare. Non lo abbiamo fatto e siamo andate in difficoltà. L'allenatrice ci sta insegnando tante cose, prima il carattere. Questo è l'aspetto positivo di oggi, il non mollare mai. Sono una delle più grandi in rosa, sapevo di dover mettere a disposizione delle squadre la mia esperienza e la mia responsabilità. Noi non ci siamo prefissate obiettivi precisi a inizio campionato, ma abbiamo voglia di crescere e in campo si vede. Cercheremo di stare ai vertici della classifica".