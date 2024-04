Inter Women, Bugeja: “Vittoria con la Juve aiuta a finire al meglio la stagione”

Le parole di colei che ha messo la firma sul 2-0 in trasferta della squadra di Rita Guarino contro le bianconere

Haley Bugeja, autrice del secondo gol per la vittoria dell'Inter Women contro la Juventus, ha parlato così del risultato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "C'è tanta soddisfazione, è la prima volta che battiamo la Juventus. Speriamo di finire la stagione al meglio.

La prestazione oggi era tutto, abbiamo messo tutto ciò che avevamo. Il risultato è importante, ma anche la prestazione di oggi dà motivazioni. Dobbiamo finire in un modo buono la stagione che forse non è andata come volevamo: nelle prossime tre dobbiamo fare il meglio che possiamo".