Inter Women, Cambiaghi: “Sono una calciatrice duttile. Tanti ricordi nerazzurri”

All'interno del Matchday Programme dell'Inter c'è spazio anche per un'intervista a Michela Cambiaghi, nuova attaccante della formazione femminile nerazzurra: "Sono cresciuta con il pallone, è un elemento che ha fatto sempre parte della mia vita. Mio fratello ha cinque anni in più di me e mi ricordo che quando ero piccola scappavo in giardino di nascosto per giocare con lui. Giocavamo a palla anche in casa, spesso rompendo qualcosa. Ho anche tanti ricordi “nerazzurri” insieme a mio fratello e i miei zii, anche loro interisti, di cori cantati in salotto e campioni ammirati da sempre".