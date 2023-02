Inter Women, Chawinga: “Molto importante vincere oggi. Contenta per i 16 gol”

Tabitha Chawinga, attaccante dell'Inter femminile, è stata la grande protagonista del successo per 3-1 contro la Fiorentina. Queste le sue parole a Inter TV: "Era molto importante vincere oggi. Abbiamo lottato per finire tra le prime 5. Sono contenta per i miei 16 gol: ringrazio l'allenatore per i consigli e gli insegnamenti e le mie compagne di squadra per gli assist. La stagione per ora è stata fantastica, abbiamo fatto un bel lavoro. Nel calcio puoi vincere, pareggiare o perdere, ma abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare. La squadra ha mostrato lo spirito per lottare fino alla fine. La semifinale di Coppa Italia contro la Juventus? Sappiamo quanto sia importante, vogliamo vincere".