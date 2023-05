Inter Women, Durante: “Orgogliosa per il rinnovo, vogliamo alzare l’asticella”

Francesca Durante, portiere dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV nel giorno dell'ufficialità del rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2026: "Sono molto felice e orgogliosa, avere la fiducia di tutto il club, delle mie compagne, dello staff e del mister per me è fondamentale. Per me è davvero una grande emozione. Il ricordo più bello in questi anni all'Inter? Direi la prima partita di campionato: è stato veramente bellissimo, c'era tantissimo entusiasmo da parte di tutti, penso che mi porterò sempre dietro questo ricordo. Era un misto di adrenalina, voglia di scendere in campo e anche un briciolo di inconsapevolezza di quello che stava per avvenire, era un nuovo inizio. Veramente da brividi.