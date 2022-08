Inter Women, Guarino: “Importantissimo partire bene, ma c’è ancora da lavorare”

Buona la prima per l'Inter Women, che vince 4-1 contro il Parma nell'esordio in campionato. Rita Guarino, ai microfoni di Inter TV, ha commentato con soddisfazione il successo delle sue ragazze: "Era importantissimo partire bene, la prima è sempre la più difficile. Il risultato è quello che ci aspettavamo, la prestazione a tratti mi è piaciuta ma ci sono tante cose su cui lavorare, siamo all'inizio ed è normale. Il Parma ha giocatrici di valore, è una squadra nuova, ma questo sarà un campionato d'elite, con 10 squadre che vorranno competere alla grande. Dovremo aspettarci che ogni partita sarà difficile, dovremo affrontarla nel migliore dei modi, con l'atteggiamento che a tratti ho visto oggi. Bisogna sfruttare le caratteristiche della squadra, abbiamo elementi nuovi che possono dare profondità. Questo non deve diventare l'unico modo di sviluppare il nostro gioco, altrimenti diventeremmo prevedibili".