Inter Women, Guarino: “Non era facile battere il Sassuolo. Grande determinazione”

Vittoria in trasferta per l'Inter femminile di Rita Guarino. Dopo il 2-1 in casa del Sassuolo, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV. Queste le sue considerazioni: "Siamo contenti per i tre punti, non era facile venire a giocare col Sassuolo e portare via tre punti. Loro creano difficoltà e pericoli, sporcano il gioco, ma noi siamo state brave a rimanere in gara e a cercare il doppio vantaggio. Anche la determinazione che abbiamo avuto nel finale è un aspetto che ci portiamo a casa e che identifica il nostro gruppo e la compattezza che abbiamo".