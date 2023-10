Inter Women, Guarino: “Rammarico oggi per le occasioni non sfruttate”

Delusione per Inter Women. Le ragazze di Rita Guarino hanno perso per 2-0 in trasferta contro la Roma, nonostante una buona prestazione a tratti e alcune insidie procurate nella metà campo avversaria. Al termine dell'incontro Rita Guarino ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo perso contro una grande Roma, squadra nata per arrivare in fondo in Champions League. Bisogna sbagliare meno e non concedere occasioni contro queste squadre, ma il rammarico più grande è non aver concretizzato le tre occasioni create".