Inter Women, Guarino: “Sconfitta che fa troppo male. Amareggiate per gli episodi”

Rita Guarino, allenatore di Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro la Juventus di quest'oggi. 3-1 il risultato e tanto da recriminare per le nerazzurre: "Non ci sono i due gol di differenza per quanto visto? In una partita come oggi non c'è nemmeno la sconfitta. Usciamo dal campo amareggiate, è un risultato che non ci piace per come abbiamo giocato. La partita è stata decisa dagli episodi, non mi porto a casa neanche la prestazione.