«Lavoro duramente per migliorarmi sia tecnicamente che fisicamente, sono cresciuta molto nelle ultime stagioni, ho affinato qualità come tecnica, intensità e creatività sul campo. Quello che mi spinge a dare il meglio è giocare per la squadra. Mi piace aiutare le mie compagne e quando ho la palla creare occasioni in area avversaria, essere pericolosa con gol o assist. Credo che sia necessario avere la giusta motivazione per vincere qualcosa e lavorare tutti per lo stesso obiettivo, per questo amo il gioco di squadra, perché ci sono persone che sono sempre pronte ad aiutarti e motivarti a dare il meglio. Il calcio è fantastico per questo».