Inter Women, Magull dopo la doppietta al Napoli: “Felice per i gol, grande rimonta”

Le dichiarazioni della centrocampista tedesca, autrice di una doppietta nel successo in rimonta contro il napoli

Lina Magull, protagonista nel successo in rimonta dell'Inter Women sul Napoli, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro.

“Prima di tutto, sono molto contenta della vittoria, perché è stata meritata ed è arrivata dopo una grande rimonta. Sono felice di aver segnato i miei primi gol con l'Inter e di aver aiutato la squadra a vincere, questa è la cosa più importante. Nel primo tempo abbiamo faticato un po', ma nella ripresa abbiamo reagito cambiando atteggiamento e siamo riuscite a creare diverse occasioni. Il risultato ci sta stretto perché in realtà avremmo potuto vincere con più reti. Sono contenta del mio inizio in nerazzurro e credo che ci sia ancora molto da migliorare. Vedo che la squadra cerca sempre di dare tutto in campo e che abbiamo grandi qualità.”