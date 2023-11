Inter Women, Merlo: “Il derby è nerazzurro! Prima all’Arena, non potevamo chiedere di meglio”

Le nerazzurre hanno vinto per 1-0 la sfida contro il Milan grazie al gol segnato nella ripresa da Cambiaghi

Beatrice Merlo, difensore dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 1-0 nel derby contro il Milan : "Alla fine un derby è un derby, lo vince chi ci mette più cuore. Oggi abbiamo dimostrato che il derby è nerazzurro. Vincere e fare bene ti dà una spinta importante, vincere il derby ancora di più. È finito solo 1-0, ma occasioni ne abbiamo avute: dobbiamo essere più concrete e migliorare su questo, ma l'importante è aver vinto.

Adesso c'è la pausa per le Nazionali, sfrutteremo questa sosta per riprenderci e migliorare su certi aspetti. Il contesto di oggi? Non potevamo chiedere di meglio: all'Arena, la nostra casa, giocare il primo derby e vincerlo".