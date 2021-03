Inter Women, Møller: “La vittoria contro il Milan significa molto per tutte noi”

L'attaccante danese ha realizzato il secondo gol della partita: "Sono molto felice per la mia prestazione e per quella della squadra"

Successo storico per l'Inter Women, che batte il Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Caroline Møller Hansen, autrice del secondo gol nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Questa vittoria significa molto per me e per la squadra. Non abbiamo fatto benissimo contro il Napoli, siamo felici per aver vinto oggi. Questa prestazione dà grande fiducia a tutta la squadra, in un match importantissimo come il derby contro il Milan: siamo molto felici. La mia prova? Sono contenta. Non è stato il nostro miglior secondo tempo, ma abbiamo lottato da squadra e abbiamo ottenuto la vittoria. Sono molto felice per la mia prestazione, così come per quella della squadra".