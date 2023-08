Inter Women, Pavan: “Essere qui è grande orgoglio, dal club grande fiducia”

Fresca di rinnovo fino al 30 giugno 2026, Matilde Pavan ha raccontato ai microfoni di Inter TV le sensazioni dopo i primi giorni di lavoro con la squadra: “Per me l'Inter rappresenta una grande opportunità, sono molto contenta e ho sentito grande fiducia da parte della società. Sono arrivata qui a 15 anni, firmare con l'Inter per me è un grande orgoglio. Considero questa stagione come un inizio e la scelta del numero 8 è un primo passo per cominciare.

Rispetto a due anni fa ho obiettivi diversi, quindi questo è stato un motivo per cambiare numero, oltre al fatto che l'8 è rappresentativo per chi gioca nel mio ruolo. Dopo l'infortunio ho vissuto settimane toste ma adesso sono serena, sto lavorando ogni giorno per migliorarmi e sto usando questa pausa forzata per crescere e migliorare anche fuori dal campo e non vedo l'ora di tornare a giocare. Che stagione mi aspetto? Molto stimolante, ci sono molte squadre che ambiscono allo Scudetto e a un posto in Champions e noi dobbiamo crederci, mi aspetto grandi risultati”.