Inter Women, Piazza: “Che emozione l’esordio con questa maglia, sono contenta”

Alessia Piazza, portiere dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto contro il Sassuolo, in cui ha potuto fare il suo esordio con la maglia nerazzurra: "Per me è stato molto emozionante poter esordire con la maglia dell'Inter. Sono contenta per la vittoria di squadra, ci volevano questi 3 punti. La mia prestazione? L'adrenalina del momento ha aiutato, sono riuscita a farmi trovare pronta. Sono contenta. Stiamo migliorando sulla continuità, vogliamo averla, cercheremo di portarla avanti nel tempo. Sarà determinante per tutta la stagione. Mercoledì avremo un'altra partita importante contro la Sampdoria, vogliamo passare il turno. L'obiettivo è vincere".